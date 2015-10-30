Varufakis: Merkel'le gurur duyuyorum



Yunan hükümetinden istifa ederek ayrılan eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteci politikasına övgüler yağdırdı. Varufakis, Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Angela Merkel'in tutumu beni bir Avrupalı olarak gururlandırıyor" dedi.

"Her Avrupalı'nın aynı şekilde hareket etmesini isterdim" diyen Varufakis, sığınmacılara karşı açık kapı politikası izleyen Merkel'in doğru olanı yaptığını ve bundan ötürü de övgüyü hak ettiğini söyledi.

"Biz başarısız bir devletiz"

Ülkesine ilişkin açıklamalar da yapan ekonomi uzmanı Varufakis, Yunanistan'ın ülkeye gelen sığınmacıların diğer ülkelere geçişine izin vermekten başka seçeneği olmadığını belirtti. Varufakis, "Yunan devleti, kendi vatandaşlarıyla bile ilgilenemiyor. Biz başarısız bir devletiz" dedi.

Sığınmacı kabul edemeyen ülkelerin mali külfeti paylaşması gerektiğini belirten Varufakis, "Mülteci kabul edemeyenler, kabul eden ülkelere para yardımı yapmak zorunda" diye konuştu.

Yanis Varufakis, Syriza iktidarının ilk döneminde Ekonomi Bakanı olarak görev yapmış ve çarpıcı açıklamalarıyla bakanlık yaptığı dönemde ilgi odağı olmuştu. Varufakis'in ekonomi politikaları Alman hükümetini sık sık kızdırıyordu.