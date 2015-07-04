Varufakis iddiaları yalanladı



Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis Twitter üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların sadece "kötü niyetli bir dedikodudan ibaret olduğunu" kaydetti.

İngiliz Financial Times gazetesinde çıkan bir haberde, hesabında 8 bin eurodan fazla bulunan mevduat sahiplerinden zorunlu kesinti yapılması olasılığının söz konusu olduğu iddia ediliyor. Habere göre kesintinin en az yüzde 30 oranında olmasının görüşüldüğü kaydediliyor.

Benzer bir uygulama 2013 yılında Kıbrıs'ta yapılmıştı.

Yunan halkı pazar günü kreditörlerin talep ettiği reform programı konusunda görüş bildirmek üzere sandık başına gidecek. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras dün de Yunan halkına “Hayır” oyu verme çağrısı yaptı. Şu anda "Hayır" diyenlerin sayıları fazla gibi görünse de anket kuruluşları pazar günkü referandumda başa baş bir yarışın yaşanacağını belirtiyorlar.

Euro İstikrar Fonu, dün Yunanistan'ın resmen temerrüde düştüğünü bildirmişti.