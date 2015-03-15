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Dünya
Deutsche Welle

Varufakis: Çözüm ‘Marshall Yardımı’

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis Almanya Başbakanı Angela Merkel’den Marshall Planı'na benzer bir plan hayata geçirmesini talep etti.

15 Mart 2015 17:06


“Avrupa'yı birleştiren yeni bir doktrine ihtiyacımız var” diyen Varufakis “Bayan Merkel gelecek yıllarda, kariyeri bitmeden önce, Avrupa için arkasında bir miras bırakabilir. Nasıl ki bugün herkes Marshall Planı'nı hatırlıyorsa herkes bunu Merkel Planı olarak hatırlayacaktır" diye konuştu. Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis Avrupa için bir ekonomik büyüme planının zaruri olduğunu belirtti.

'Fotoğraflardan pişmanım'

Varufakis Fransız "Paris Match" dergisine verdiği fotoğraflar nedeniyle kendisinin pişman olduğunu söyledi. Dergi, Yunan bakan ve eşinin Atina'nın en pahalı semtlerinden birinde yer alan lüks evlerindeki gündelik hayatını sergileyen fotoğraflara yer vermişti. “Keşke bu fotoğraflar hiç olmasaydı” diyen Varufakis fotoğraflara yansıyan estetiğin hoşuna gitmediğini söyledi.

Yunan medyasında Varufakis'in Fransız dergisindeki fotoğrafları nedeniyle istifa etmek zorunda kalabileceği yönünde yorumlar yapılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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