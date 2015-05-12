Varufakis: 'Birkaç haftamız kaldı'



Brüksel'de dün yapılan Euro Grubu maliye bakanlarının toplantısına katılan Yanis Varufakis, "Yunanistan'ın likidite durumunun son derece acil olduğunu" söyledi. Sorunu herkesin bildiğini kaydeden Varufakis, uluslararası kreditör kurumlarla ortak payda arayışının devam ettiğine dikkat çekti.

Euro Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF), haziran ayı sonuna kadar uzatılan yardım programı çerçevesinde Atina'ya yapılması öngörülen 7,2 milyar euroluk ödeme için Atina'nın ayrıntılı reform ve tasarruf listesi sunmasını şart koşuyor.

Euro Grubu maliye bakanları ise Yunan hükümetini yanıt bekleyen soruların giderilmesi için daha fazla çaba harcamaya çağırdı. Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, "Yardım programına katılan kurumlar, reform ve tasarruf programının yeterli olup olmadığını kontrol edebilmek için Atina'dan ayrıntı bekliyor. Bu alanda henüz atılması gereken çok adım var" dedi.

Reformlara bağlı taksitler

Euro Grubu maliye bakanlarının açıklamasında, "kurumların uzmanlar düzeyinde uzlaşmaya varması halinde Yunanistan'a ödemenin gözden geçirileceği" belirtildi. Dijsselbloem, "ödemelerin, reform adımları dikkate alınarak taksitler halinde yapılabileceğini" söyledi.

Yunanistan, sıkıntıya rağmen IMF'ye olan borcun 750 milyon euroluk taksidini dün ödedi. IMF'ye olan bir sonraki taksidin 5 Haziran'da ödenmesi gerekiyor. Atina'nın haziran –ağustos ayları arasında IMF ve Avrupa Merkez Bankası'na (AMB) toplam 11,5 milyar ödemesi gerekiyor. Uzmanlar, Yunanistan'ın destek almaksızın sözkonusu ödemeleri yapmasının zor olduğuna dikkat çekiyorlar.

Schäuble: Neden referandum olmasın?

Bu arada Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Atina'da gündeme gelen referandum konusuna ilişkin açıklamada bulundu. "Borç ve reformlar konusunda kararı Yunan halkına bırakmak belki de en doğrusu" diyen Schäuble, referanduma gidilip gidilmeyeceği konusunda Yunan hükümetinin karar vermesi gerektiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, uluslararası mali kurumların taleplerinin partisi Syriza'nın seçim programıyla uyuşmadığını ve bu talepleri halkoyuna sunabileceğini söylemişti.