Varşova'yı savaş alanına çevirdiler



1918'te bağımsızlığını ilan Polonya'da her yıl 11 Kasım ''Bağımsızlık Günü'' olarak kutlanıyor. Bu yıl da 11 Kasım vesilesiyle başkent Varşova'da birçok gösteri ve yürüyüş düzenlendi.

Devlet Başkanı Bronislaw Komorowski ve Başbakan Ewa Kopacz'ın da katıldığı bir miting olaysız sona ererken, "Yurtseverler Ordusu" adı altında aşırı sağcı gruplar tarafından düzenlenen yürüyüş sırasında polisle çatışma çıktı.

Polis, kendisine taş, maytap ve molotof kokteyli atan göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve plastik mermi kullandı. Bir polisi ağır yaralayan göstericilerden 200'ü gözaltına alındı.