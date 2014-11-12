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Dünya
Deutsche Welle

Varşova'yı savaş alanına çevirdiler

Polonya'nın 'Bağımsızlık Günü' kutlamalarında maskeli göstericiler polisle çatıştı. Bir polisi ağır yaralayan göstericilerden 200'ü gözaltına alındı.

12 Kasım 2014 12:37


1918'te bağımsızlığını ilan Polonya'da her yıl 11 Kasım ''Bağımsızlık Günü'' olarak kutlanıyor. Bu yıl da 11 Kasım vesilesiyle başkent Varşova'da birçok gösteri ve yürüyüş düzenlendi.

Devlet Başkanı Bronislaw Komorowski ve Başbakan Ewa Kopacz'ın da katıldığı bir miting olaysız sona ererken, "Yurtseverler Ordusu" adı altında aşırı sağcı gruplar tarafından düzenlenen yürüyüş sırasında polisle çatışma çıktı.

Polis, kendisine taş, maytap ve molotof kokteyli atan göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve plastik mermi kullandı. Bir polisi ağır yaralayan göstericilerden 200'ü gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PolonyaGünüKasımVarşovaBaşkanı Bronislaw KomorowskiBaşbakan Ewa KopaczOrdusu34;Deutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/AG

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