T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Varşova'ya AB'den 'inceleme' uyarısı

Polonya'da iş başına gelen muhafazakâr hükümetin peş peşe çıkardığı yasalar Brüksel'in tepkisini çekiyor. Varşova, Berlin'den 'daha fazla anlayış' talebinde bulundu.

04 Ocak 2016 12:45


Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, yüksek tirajlı Bild gazetesine verdiği demeçte gündemdeki konulara değindi. "Avrupa korosunda Almanya'nın sesinin belirleyici olduğunun farkındayız" diyen Waszczykowski, Berlin'in kendilerine daha fazla anlayış göstermesini istedi.

'Polonya partner mi?'

Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski şunları söyledi: "Polonya'dan beklentiniz nedir? Rusya ile bir tampon bölgesi olmasını mı istiyorsunuz? Ucuz işçi kaynağı mı? Alman şirketleri için tedarikçi ve fabrika mı? Yoksa Polonya, ekonomik alandaki farka rağmen, en azından Avrupa'nın kendi bulunduğumuz kısmındaki sorunların çözümünde Almanya'nın bir partneri mi olmalı?"

'NATO askeri istiyoruz'

Polonya'nın 16 yıldır NATO'ya üye olmasına rağmen ülkesinin güvenlik standartlarının Batı Avrupa seviyesinin gerisinde olduğuna dikkat çeken Witold Waszczykowski, "Bu dengesizliğin ortadan kaldırılması için NATO'nun Polonya'ya asker üslendirmesini istiyoruz. Almanya bunu yıllardır Rusya'nın kışkırtma olarak algılayacağı gerekçesiyle engelliyor" diye konuştu.

'Kimin geleceğine biz karar veririz'

Sığınmacı krizine de değinen Polonya Dışişleri Bakanı, "1,5 milyon işsizimiz var. Ukrayna'dan bize sığınanların sayısı 1 milyonu geçti. Ülkesini terk eden 2 milyon dolayında Polonyalının da dönüşünü sağlamak istiyoruz" dedi. Suriye ve Irak'tan sığınmacılara kapılarının açık olduğunu kaydeden Waszczykowski, "Ancak ülkemize kimin geleceğine biz karar vermek istiyoruz" dedi.

'Anti-demokratik yasalar çıkarılıyor' suçlaması

Polonya'da muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi'nin seçim zaferi dönüm noktası oldu. Varşova, Brüksel'in de tepkisini çeken yasalar çıkardı. Bunlar arasında anayasa mahkemesinin yetkilerini kısıtlayan ve kamu özerk medyası üzerindeki hükümet denetimini artıran yasalar da bulunuyor.

'İnceleme mekanizması devreye girsin'

Polonya'daki gelişmeler AB Komisyonu'nun 13 Ocak'ta yapacağı toplantıda ele alınacak. Görüşme, "hukuk devleti inceleme süreci"nin ilk aşaması olarak görülüyor. AB Komisyonu'nun Alman üyesi Günther Oettinger, dün yaptığı bir açıklamada, "Hukuk devleti inceleme mekanizmasının başlatılması ve Varşova'nın incelemeye alınmasından yana görüş bildireceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PolonyaBrükselBerlinPolonya Dışişleri Bakanı Witold WaszczykowskiBildAlmanyaWaszczykowski BerlinDışişleri Bakanı WaszczykowskiRusyaUcuzAlmanYoksa PolonyaAvrupaNATOBatı AvrupaWitold WaszczykowskiNATO Polonya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24