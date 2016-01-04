Varşova'ya AB'den 'inceleme' uyarısı



Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski, yüksek tirajlı Bild gazetesine verdiği demeçte gündemdeki konulara değindi. "Avrupa korosunda Almanya'nın sesinin belirleyici olduğunun farkındayız" diyen Waszczykowski, Berlin'in kendilerine daha fazla anlayış göstermesini istedi.

'Polonya partner mi?'

Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski şunları söyledi: "Polonya'dan beklentiniz nedir? Rusya ile bir tampon bölgesi olmasını mı istiyorsunuz? Ucuz işçi kaynağı mı? Alman şirketleri için tedarikçi ve fabrika mı? Yoksa Polonya, ekonomik alandaki farka rağmen, en azından Avrupa'nın kendi bulunduğumuz kısmındaki sorunların çözümünde Almanya'nın bir partneri mi olmalı?"

'NATO askeri istiyoruz'

Polonya'nın 16 yıldır NATO'ya üye olmasına rağmen ülkesinin güvenlik standartlarının Batı Avrupa seviyesinin gerisinde olduğuna dikkat çeken Witold Waszczykowski, "Bu dengesizliğin ortadan kaldırılması için NATO'nun Polonya'ya asker üslendirmesini istiyoruz. Almanya bunu yıllardır Rusya'nın kışkırtma olarak algılayacağı gerekçesiyle engelliyor" diye konuştu.

'Kimin geleceğine biz karar veririz'

Sığınmacı krizine de değinen Polonya Dışişleri Bakanı, "1,5 milyon işsizimiz var. Ukrayna'dan bize sığınanların sayısı 1 milyonu geçti. Ülkesini terk eden 2 milyon dolayında Polonyalının da dönüşünü sağlamak istiyoruz" dedi. Suriye ve Irak'tan sığınmacılara kapılarının açık olduğunu kaydeden Waszczykowski, "Ancak ülkemize kimin geleceğine biz karar vermek istiyoruz" dedi.

'Anti-demokratik yasalar çıkarılıyor' suçlaması

Polonya'da muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi'nin seçim zaferi dönüm noktası oldu. Varşova, Brüksel'in de tepkisini çeken yasalar çıkardı. Bunlar arasında anayasa mahkemesinin yetkilerini kısıtlayan ve kamu özerk medyası üzerindeki hükümet denetimini artıran yasalar da bulunuyor.

'İnceleme mekanizması devreye girsin'

Polonya'daki gelişmeler AB Komisyonu'nun 13 Ocak'ta yapacağı toplantıda ele alınacak. Görüşme, "hukuk devleti inceleme süreci"nin ilk aşaması olarak görülüyor. AB Komisyonu'nun Alman üyesi Günther Oettinger, dün yaptığı bir açıklamada, "Hukuk devleti inceleme mekanizmasının başlatılması ve Varşova'nın incelemeye alınmasından yana görüş bildireceğim" ifadelerini kullanmıştı.