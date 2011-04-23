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VAN'DA PROTESTO EYLEMLERİNDE 19 TUTUKLAMA VAN (A.A)

23 Nisan 2011 13:47

-VAN'DA PROTESTO EYLEMLERİNDE 19 TUTUKLAMA VAN (A.A) - 23.04.2011 - Van'da çıkan olaylarla ilgili adliyeye sevk edilen 43 kişiden 19'u tutuklandı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bağımsız milletvekili adaylığı başvurularıyla ilgili iptal kararının ardından çıkan olaylarda iş yerleri ile polise taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13'ü çocuk 43 kişiden 35'i tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.  Zanlılardan 5'i çocuk 19 kişi tutuklanırken, 16 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Van'da çıkan olaylar nedeniyle 102 kişi gözaltına alınmıştı.

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