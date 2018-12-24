T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da okullara kar tatili

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar yarın (salı) için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı

24 Aralık 2018 21:56

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar yarın (salı) için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.
Van Valiliği,kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Merkeze bağlı 8 ilçede okulların tatil edildiği belirtilerek, \"İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimiz; Bahçesaray, Başkale, Çatak, Özalp ve Saray’da eğitim- öğretime 25 Aralık 2018 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır\" denildi
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Behçet DALMAZVANDHA VANVan ValiliğikentMerkezeEdremitTuşbaBahçesaray BaşkaleSaraydaAralıkSalıAyrıca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24