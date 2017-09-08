Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA) - VAN Valiliği\'nin ev sahipliğinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun katılımıyla Van\'da \'Okul Güvenliği\' toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Van ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Okullarda ideolojik söylemlerin, terör örgütlerinin propagandalarının yapılamayacağını belirterek, \"Bu tür durumlara müsade etmeyeceğiz. Öğretmenler ve idareciler böyle bir şey yapması durumda o kişiler en sert şekilde cezalandıralacak, haklarında adli ve idari işlem yapılacak\" dedi.

Van İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul idarecileri, okul aile birliği başkan ve üyeleri, okul servis hizmeti sunan firma temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

OKULLARA YENİ KAMERA SİSTEMİ

Okul önlerinde ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirinin sadece jandarma ve emniyet birimleriyle ile sağlanamayacağını belirten Vali Zorluoğlu şöyle konuştu:

\"Güvenlik okulun içinden başlıyor, öğretmenden başlıyor, veliden başlıyor, okul müdüründen, okul aile birliğinden, muhtardan başlıyor. Emniyet ve jandarma bu işin sadece bir unsurudur. Bu unsurlar tamam olmadan emniyet ve jandarmanın alacağı tedbirler sınırlıdır. Bu tedbirlerinde ortaya koyacağı sonuçlar o biçimde sınırlı olur. O bakımda güvenli, huzurlu, başarılı bir eğitim dönemi geçirebilmemiz için saydığım bütün unsurların inisiyatif alması gerekiyor. Biz bir takım tedbirleri planladık. Bunlardan biri kamera sistemi, özellikle güvenlik bakımından daha riskli okullardan başlayarak yeni gerçekten daha kaliteli görüntü sağlayan kameralarla okullarımızı donatacağız. Bu kameralar Milli Eğitim Bakanlığı\'nın şartnamesine entegre olacak ve kent güvenlik sistemine de entegre olacak bir şekilde bunlar temin edilecek. Eğitim güvenliğine ciddi katkısı olacak. Bir diğer önemli tedbir ise emniyet bölgesinde emniyet, jandarma bölgesinde jandarmamız en az birer \'Güvenli Eğitim Koordinasyon\' görevlisi tayin edecek. Bu görevli okulla ilişkilendirilecek. Okulun müdürü, okulun yönetimi, o bölgedeki muhtar, okul aile birliği yönetimi onlarla işbirliği içerisinde okullarımızın daha güvenli bir şekilde eğitim yapması için çalışacaklar. Ortaya çıkabilecek güvenlik sorunlarına da anında müdahale edilecek. Diğer kurumları ilgilendiriyorsa o kurumlarda bilgilendirilecek suratle mesele çözülecek.\"

VALİ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İÇİN DESTEK İSTEDİ

Vali Zorluoğlu, Türkiye\'nin uyuşturucu ile mücadele konusunda Avrupa\'ya göre iyi bir seviyede olduğunu ama bunun yeterli düzeyde olmadığını belirterek, \"Maalesef Türkiye\'de uyuşturucu kullanma yaşı çok çok küçük yaşlara kadar gerilemiştir. Gerekli tedbirler almazsak bu illet çocuklarımızı, geleceğimizi olumsuz bir şekilde etkileyecektir. O yüzden uyuşturucu ile mücadele okul önlerinden ve çevresinden başlayarak üzerinde hassasiyetle durmamız gereken ve herkesin elinden gelen çabayı göstermesi gereken bir konudur. Burada sadece emniyet ve jandarma yeterli olamaz. Mutlaka muhtarlarımızın inisiyatif alması gerekiyor. Muhtarlarımız okul önlerinde uyuşturucu satan kişileri ilgili güvenlik birimlerimize bildirmeleri gerekiyor. Biz gerekli tedbirleri aldık, okul idarelerinden de destek bekliyoruz.\"dedi.

PROPAGANDA YAPANLAR CEZALANDIRILACAK

Okullarda ideolojik söylemlerin, terör örgütlerinin propagandalarının yapılamayacağını söyleyen Vali Zorluoğlu, \"Bu tür durumlara müsade etmeyeceğiz. Öğretmenler ve idareciler böyle bir şey yapması durumda o kişiler en sert şekilde cezalandıralacak, haklarında adli ve idari işlem yapılacak\" dedi.