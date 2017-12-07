Van'da Kudüs protestosu

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması proteto edildi.

Van merkezde bulunan Hz. Ömer Camii avlusunda öğlen namazında sonra bir araya gelen 54 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) birleşiminden oluşan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ben artık zamanı geldiğine inanıyorum. Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma vakti gelmiştir. Büyükelçiliği Kudüs\'e taşıma talimatı veriyorum” açıklamasını protesto etti.

Basın açıklamasına siyasi parti temsilcileri, sendika üyeleri, STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Grup adına basın açıklamasını Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyesi Nurullah Arvas, okudu. Arvas, Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınması girişimi, siyasi açıdan İsrail\'in işgal politikalarını meşrulaştırmanın bir adımı olduğunu belirterek, \"Tump\'ın işgal altındaki Kudüs\'ün işgalci İsrail devletinin başkenti olarak tanınması veya ABD elçiliğinin Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşınması kararı İslam ümmetinin kalbine vurulmuş bir hançerdir. ABD’nin ve İsrail\'in bu kararı asla kabul edilemez. Ortadoğu’daki kargaşadan ve İslam devletlerinin içine düştüğü zillet halinden faydalanan ABD, 1995 yılında yasallaştırdığı bu kararını hayata geçirmeye çalışmaktadır. Alınan bu karar geçersiz ve gayrımeşrudur. Bu uluslararası kanunlar ile kayıt altına alınan Filistin halkının haklarını ihlal eden ve barış imkanını tamamen ortadan kaldıran bir girişimdir\" dedi.

Sözcü Arvas, Kudüs’ün sadece Müslümanların değil, insanlığın ve inançların ortak değeri olduğunu da belirterek, \"Kudüs sadece Filistin halkının değil aynı zamanda tüm Müslüman halklarında kırmızı çizgisidir. Trump, bu küstah girişimiyle Müslüman halkları ve devletleri tanımadığını bir kez daha kanıtlamış olmaktadır. Kudüs\'ü Siyonistlere peşkeş çekmek sadece Müslümanlara değil aynı zamanda tüm Hıristiyan alemine de bir hakarettir. Hıristiyanların da Amerika\'nın ve Israil\'in bu kararına itiraz etmeleri gerekmektedir. Çünkü Kudüs Siyonizm\'in değil, tüm insanlığın maneviyat başkentidir. İnsanlığın ve inançların ortak değeri olan Kudüs\'ü Siyonizm\'in başkenti haline getirmek, bütün dinlerin medeniyet değerlerine hakarettir. Diğer dinleri ve mensuplarını yok saymaktır. Kendinden başkasını düşünmeyen, bu uğurda çocuk katili olmaktan çekinmeyen bir devlet anlayışının, barış ve hoşgörünün başka bir adresi olan Kudüs\'ü ele geçirmesi bölgeyi yeniden daha büyük çatışma ortamına sürükleyecek bir adımdır\"dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, \"İsrail ile diplomatik ilişkilerimizi koparmaya kadar gidebiliriz\" söylemini desteklediklerin de belirten Arvas, \"Başta İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap birliği olmak üzere Müslüman ülkelerin bu hadise karşısında seslerini yükseltmeleri, ABD ve İşgalci İsrail\'e karşı yaptırımlar uygulaması gerekmektedir. Bu hadiseye sessiz kalmak tüm Müslümanlar için bir vebal olarak yeter. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail\'le diplomatik ilişkilerimizi koparmaya kadar gidebiliriz’ çıkışının arkasında olduğumuzu ve işgalci Israil ve ABD\'ye karşı atılacak her türlü adımı destekleyeceğimizi ilan ediyoruz. Biz Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak ABD\'nin bu küstah tavrına karşılık tüm Müslümanları Kudüs\'e sahip çıkmaya ve aktif eylemselliğe davet ediyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından bir grup imam hatip lisesi öğrencisi ellerinde pankartlarla ve sloganlarla İsrail ve ABD\'yi protesto ederek Beşyol Meydanı\'ndaki okullarına kadar yürüdü.

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