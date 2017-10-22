Van'da kitap fuarına yoğun ilgi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN\'da, 2 gün önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın katılımıyla açılan kitap fuarı, büyük ilgi gördü.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Tuşba Fuar Kongre Merkezi\'nde 2 gün önce açılan kitap fuarına Abdurrahman Dilipak, Senai Demirci, İhsan Süreyya Sırma, Cazim Gürbüz, Kahraman Tazeoğlu, Prof. Dr. Gazi Özdemir, Sinan Yağmur, Vehbi Vakkasoğlu, Vahdetin İnce ile Banu Avar gibi 100’ün üzerinde yazar ve araştırmacının yanı sıra İran, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır ve birçok ilden 150’nin üzerinde yayınevi de fuara katıldı. Yazarlar okurlarıyla konferansta buluşurken, özellikle çocukların fuara yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Şu ana kadar 25 bin kişinin ziyaret ettiği fuar alanına, kitapseverler, Büyükşehir Belediyesi tarafından saat başı ücretsiz servisle taşınıyor. Fuarda ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Fuara katılan yazarlardan Cazim Gürbüz, ilk iki güne göre fuarın daha hareketli geçtiğini söyledi, \"Bizim için önemli olan bu yöreye gelmek, buranın insanı ile hemhal olmak, en önemlisi o\" diye konuştu.

Fuarın en küçük yazarı 11 yaşındaki Meryem Tekin de 7 yaşında yazdığı Meryem\'den Masallar isimli kitabın tanıtımı için fuarda bulunduğunu söyledi. Tekin, şöyle konuştu: \"7 yaşında bir kitap yazdım, ikinci baskımı yaptım. Fevzi Çakmak Ortaokulu\'na gidiyorum. Öğretmenime desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. ben de artık yazarım diyebiliyorum, ben de artık büyüdüm. Kitabımda 4 masal var, bunları yazarken annemin ve babamın mesleğinden esilendim. Türkiye\'nin en küçük yazarı olarak, onların da bunu yapabileceğini düşünüyorum. İçinden geçenleri yazsınlar\" dedi.

Kitap fuarını ailesi ile gezen Tarih öğretmeni Rüstem Çurku ise, \"Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gezdiğim kadarıyla birçok önemli yayın ve kitap kuruluşlarının burada olduğunu gördüm. Atatürk ile ilgili, Van\'ın değerleriyle ilgili kitapların burada olması gayet güzel. İnsanlarımızın ilgi gösterdiğini görüyoruz, bunun artarak devam etmesi gerekiyor\"dedi.

3 yıldan bu yana Van\'da olduğunu söyleyen öğretmen Leyla Uludağ ise, bu çapta büyük bir fuarı ilk kez gördüğünü belirterek, \"Bizler için çok iyi oldu, memnunuz. İlgi çok fazla, tanıtımlar çok iyi olmuş, Van\'ın her yerinde fuarla ilgili bilgiler verilmiş. Rahat bir şekilde her türlü kitap bulabiliyoruz\" şeklinde konuştu.

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