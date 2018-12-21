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Van'da kar manzaları

Mehmet AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı, seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkardı

21 Aralık 2018 16:59

Mehmet AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN\'ın Gürpınar ilçesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı, seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkardı. 
Van kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gürpınar ilçesinde etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca devam eden kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürürken, seyrine doyum olmayan manzaraların da ortaya çıkmasına neden oldu.
Kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılması için de karla mücadele ekipleri gece boyunca çalışma yaptı.

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