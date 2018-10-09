Van'da kaçak ilaç operasyonu

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA) - VAN\'da polis ekiplerinin bir kargo aktarma merkezine düzenlediği operasyonda piyasa değeri 90 bin lira olan ve kaçak olduğu belirlenen ilaç ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi\'ndeki kargo aktarma merkezine operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin aktarım merkezinde yaptığı aramalarda, şeker hastalığında kullanılan ve İstanbul\'a gönderileceği belirtilen piyasa değeri 90 bin lira olan kaçak ilaç ele geçirildi. Kaçak ilaçlara el konulurken, ilaçları Van\'a getiren şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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