Van'da huzur denetimi

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü\'nün denetimleri sırasında 25 gram eroin, 264 gram esrar, 113 gram metafetamin ve 251 Ecstacy hap ele geçirildi. 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Van kent merkezi ve ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce koordine edilen uygulamada mahalle, cadde, sokak, umuma açık yerler ile şüpheli görülen kişiler ve araçlara üzerinde inceleme yapıldı. 9 noktada başlatılan uygulama noktasında 95 emniyet personeli katılırken, 175 kişiye yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yapıldı. Kontrollerde 11 kişi gözaltına alınırken, 25 gram eroin, 264 gram esrar, 113 gram metafetamin ve 251 adet Ecstacy hap ele geçirildi.

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