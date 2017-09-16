T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da huzur denetimi

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü'nün denetimleri sırasında 25 gram eroin, 264 gram esrar, 113 gram metafetamin ve 251 Ecstacy hap ele geçirildi

16 Eylül 2017 15:37

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü\'nün denetimleri sırasında 25 gram eroin, 264 gram esrar, 113 gram metafetamin ve 251 Ecstacy hap ele geçirildi. 11 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Van kent merkezi ve ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce koordine edilen uygulamada mahalle, cadde, sokak, umuma açık yerler ile şüpheli görülen kişiler ve araçlara üzerinde inceleme yapıldı. 9 noktada başlatılan uygulama noktasında 95 emniyet personeli katılırken, 175 kişiye yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yapıldı. Kontrollerde 11 kişi gözaltına alınırken, 25 gram eroin, 264 gram esrar, 113 gram metafetamin ve 251 adet Ecstacy hap ele geçirildi. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan AŞANVANDHA VAN Emniyet MüdürlüğüEmniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire BaşkanlığıVanNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüGenel Bilgi Tarama GBTKontrollerdeEcstacy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24