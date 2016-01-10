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Dünya
Deutsche Welle

Van'da çatışma: Bir polis öldü

Güvenlik güçlerinin Van'da PKK'ya yönelik operasyonlarında bir özel harekat polisi öldü. Operasyonlarda 12 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.

10 Ocak 2016 14:22


Van'ın Edremit ilçesindeki operasyonlarla ilgili açıklama yapan Vali İbrahim Taşyapan, sabah saatlerinde PKK'lıların kaldığı bir eve operasyon düzenlendiğini söyledi. Taşyapan evde bulunanların silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığını belirtti.

Çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaşamını yitirdi. 12 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.

Vali Taşyapan şu açıklamayı yaptı: "Silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 12 terörist ölü ele geçirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet dilerim. Polisimizin takibinde olan bir gruptu ve alınan ihbarlar neticesinde operasyon gerçekleştirildi. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Van halkına duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Vatandaşlardan gelen ihbarlar vardı ama polisimizin de takibindeydi. Operasyonda görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ederim."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GüvenlikVan PKKPKKEdremitValiTaşyapanAllahDeutsche Welle Türkçe DW HT/BS

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