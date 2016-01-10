Van'da çatışma: Bir polis öldü



Van'ın Edremit ilçesindeki operasyonlarla ilgili açıklama yapan Vali İbrahim Taşyapan, sabah saatlerinde PKK'lıların kaldığı bir eve operasyon düzenlendiğini söyledi. Taşyapan evde bulunanların silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığını belirtti.

Çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaşamını yitirdi. 12 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.

Vali Taşyapan şu açıklamayı yaptı: "Silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 12 terörist ölü ele geçirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet dilerim. Polisimizin takibinde olan bir gruptu ve alınan ihbarlar neticesinde operasyon gerçekleştirildi. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor. Van halkına duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Vatandaşlardan gelen ihbarlar vardı ama polisimizin de takibindeydi. Operasyonda görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ederim."