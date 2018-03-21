T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da Afgan 7 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 7 kaçak yakalandı

21 Mart 2018 14:59

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA) - VAN\'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 7 kaçak yakalandı. 
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkisinde, devriye görevi yaptı. Ekipler, yol üzerinde gördüğü bir grup yayayı durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde Afganistan uyruklu 3\'ü çocuk, 1\'i kadın 7 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Gözaltına alınan 7 kişi, Başkale Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Afgan kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ERTÜRKBAŞKALE Van DHAVAN BaşkaleAfganistanJandarma KomutanlığıEşmepınar Mahallesi SarısuEkiplerKontrollerde AfganistanGözaltınaBaşkale Devlet HastanesiVan Emniyet Müdürlüğü YabancılarMüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24