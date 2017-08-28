Van'da 101 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)- VAN\'da polisin durdurup özel eğitimli köpekle aradığı TIR\'da 101 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Mevkii\'nde denetim noktası oluşturdu. Şüphe üzerine bir TIR\'da dedektör köpek \'Efes\'in yardımıyla kapsamlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda TIR dorsesinin tavan kısmındaki gizli bölmede 196 paket halinde 101 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü A.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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