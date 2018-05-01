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Van ve Hakkari'de 1 Mayıs coşkusu

Orhan AŞAN- Arif KARAKA- Mehmet ÖZKAN/VAN, HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ ile Van'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar eşliğinde, coşkuyla kutlandı

01 Mayıs 2018 18:52

Orhan AŞAN- Arif KARAKA- Mehmet ÖZKAN/VAN, HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ ile Van\'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar eşliğinde, coşkuyla kutlandı.
Van\'daki 1 Mayıs kutlamaları, Musa Anter Parkı\'nda yapıldı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu\'nca (KESK) organize edilen kutlamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyeleri ve Vanlılar katıldı. Kutlamaların yapıldığı bölgede polis ekipleri, yolları araç trafiğine kapatıp, güvenlik önlemi aldı. Katılımcılar, üst araması yapıldıktan sonra alana alındı. HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca\'nın da yer aldığı kutlamalara, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı belirtildi. Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile Kesk Van Dönem Sözcüsü Seher Kadiroğlu Ataş, 1 Mayıs ile ilgili konuşma yaptı. HDP\'li Uca, Kürtçe yaptığı konuşmada, \"AK Parti iktidara geldiğinde bir pankartları vardı, \'Biz geldik OHAL\'i kaldırdık\' diyorlardı. Biz de diyoruz ki siz geldiğinizde zaten OHAL bu bölgede vardı, yine OHAL var. Yine siz iktidardasınız. 15 Temmuz\'dan sonra OHAL 7\'nci kez uzatıldı. Bunu uzatan da AKP hükümetidir. AKP geçmişteki pankartlarını göz önüne getirsin ve 24 Haziran seçimlerinde yeni bir pankart yapsın, \'Biz yine OHAL\'i getirdik\' desin. AKP sadece bölgedeki belediyelere kayyum atamadı, parlementoda HDP\'ye de kayyum atadı. Çünkü HDP\'den korkuyorlar\" dedi. Kutlamalar, yerel sanatçıların verdiği konserle sona erdi. 
HAKKARİ\'DE 1 MAYIS KUTLAMASI
Hakkari’deki 1 Mayıs kutlamaları, DBP il binası önündeki halk pazarında yapıldı. Alanada toplananlar, ‘Yaşasın halkların kardeşliği’, ‘Yaşasın 1 Mayıs\' yazılı pankartları taşıdı. Güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalara HDP Hakkari İl Eş Başkanı Nazmi Çoşkun, CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı, DBP İl Başkanı Süleyman Kanat ve 3 partinin il yöneticileri, İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut ile sendikaların yöneticileri katıldı. KESK\'e bağlı SES Hakkari Şube Başkanı Musa Bor, kutlamalara katılan işçilere ve siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından HDP\'li, CHP\'li ve DBP\'li il yöneticileri, sendikacılarla kol kola girerek, çalınan davul-zurna eşliğinde halay çekti.

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