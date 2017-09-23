Van ve Bitlis'te kaçakçılara darbe

Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)-VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van merkez ve Bitlis\'te kaçakçılara yönelik 21 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 69 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 16 kişi de gözaltına alındı. 5 kişi ise aranıyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce Van merkez ve Bitlis\'te 21 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 500 bin TL olan 69 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri, operasyonda 16 kişiyi gözaltına alırken, 5 kişinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.



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