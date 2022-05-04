Van Valiliği’nden düzensiz göçmen açıklaması

Van Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan bir grup düzensiz göçmenle ilgili görüntülerin geçen yıla ait olduğunu ve İran topraklarında çekildiğini açıkladı.

3 Mayıs günü bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapanlara ait olduğu iddia edilen görüntü paylaşıldı. Van Valiliği, iddialar üzere açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı, anlaşılmaktadır. Bahse konu görüntüler üzerinden idareyi yıpratmak adına yapılan bir kısım kasıtlı paylaşımlar, düzensiz göçle mücadeleye zarar verdiği gibi göçmen kaçakçılarının bu yöndeki faaliyetlerine katkı sunmaktadır.

Sınırlarımıza yönelik düzensiz göç hareketinin engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız, Askeri Hudut Birlikleri, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatları ile Güvenlik Korucuları İHA/SİHA’lar dahil olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm imkanları kullanılarak koordine içinde kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir."