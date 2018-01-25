Van Persie Feyenoord'ta ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'de sakatlığını sebep göstererek uzun süre forma giyemeyen Van Persie, Feyenoord'a imza attıktan sonraki ilk maçta oyuna dahil oldu.

Utrecht ile oynanan maçın 81. dakikasında oyuna dahil olan Van Persie'nin hırsı dikkat çekerken, Hollandalı uzatma dakikalarında net bir pozisyonda topu auta attı.

Van Persie, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Burada olmaktan ve en önemlisi futbola geri dönmekten dolayı çok mutluyum. Taraftarlar ve tüm stat maç öncesi bana güzel jest yaptı. Herkese teşekkür ediyorum. İlerleyen dönemde daha iyi performans sergileyeceğim."