T24 LogoT24 Logo
Spor

Van Persie Feyenoord'ta ilk maçına çıktı

"Taraftarlar ve tüm stat maç öncesi bana güzel jest yaptı"

25 Ocak 2018 20:16

Fenerbahçe'de sakatlığını sebep göstererek uzun süre forma giyemeyen Van Persie, Feyenoord'a imza attıktan sonraki ilk maçta oyuna dahil oldu.

Utrecht ile oynanan maçın 81. dakikasında oyuna dahil olan Van Persie'nin hırsı dikkat çekerken, Hollandalı uzatma dakikalarında net bir pozisyonda topu auta attı.

Van Persie, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Burada olmaktan ve en önemlisi futbola geri dönmekten dolayı çok mutluyum. Taraftarlar ve tüm stat maç öncesi bana güzel jest yaptı. Herkese teşekkür ediyorum. İlerleyen dönemde daha iyi performans sergileyeceğim."

ETİKETLER

Robin Van PersieHollandaFeyenoordErevidisieFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24