-Van M Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı VAN (A.A) - 25.10.2011 - Van M Tipi Cezaevi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İskele Mahallesi'nde adli suçlardan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu M Tipi Cezevi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Duman yükseldiği gözlenen cezaevine ambulans, çevik kuvvet ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi. Bu arada, yangın haberini duyan tutuklu ve hükümlü yakınlarının cezaevi önüne geldiği görüldü.