Van'da 49 göçmen ölüme terk edilmiş

Van'da, göl kıyısında terk edilen ve burada donma tehlikesi geçiren 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'dan tekne ile Bitlis'e götürülmek istenen düzensiz göçmenler, Gevaş ilçesine bağlı Van Gölü kıyısındaki terk edildi. Donmak üzere olan göçmenleri görenlerin ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucunda sahil güvenlik ekipleri ile 2 tekne bölgeye gönderildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler için ilçedeki Akdamar iskelesinde sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri hazır bekletildi. Tekneye alınan 49 düzensiz göçmenden 15'inin soğuktan etkilendiği belirlendi.

Teknede ilk müdahaleleri yapılan düzensiz göçmenler, 5 saat süren çalışma sonucu iskeleye getirilerek Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)