Van, Bitlis ve Hakkari'de Kudüs protestosu (2)

FİLİSTİN\'DE ÖLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

54 sivil toplum kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği\'ni Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlileri katletmesini, Hz. Ömer Camisi\'nde ikindi namazı sonrası protesto etti. İsrailli askerlerce öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Üyesi Mehmet Garip Cesur, Mescid-i Aksa ve Kudüs\'ün İsrail’e terk edilemeyeceği belirterek, şöyle konuştu:

\"ABD Başkanı Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan ederek yeni bir Haçlı savaşı başlatmıştır. Trump’ın bu hadsiz kararı hiçbir zaman tanınmayacak ve elbette karşılıksız kalmayacaktır. İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. ABD’nin, İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek, Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek vermek ve \'büyük felaket\' olarak adlandırılan Nakba’nın 70\'nci yılını protesto etmek için günledir meydanlarda olan Filistinli kardeşlerimize Gazze sınırında işgalci zalim İsrail’in attığı alev topları ve mermilerle yaklaşık 60 kardeşimiz şehit düştü. Rabbim kardeşlerimizin şehadetini kabul etsin.\"



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