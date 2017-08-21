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Valilikten engelli rampası açıklaması

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Valilik ziyaretine katılan bedensel engelli AK Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un tekerlekli sandalyesiyle koruma polisleri tarafından merdivenlerden taşınarak giriş v

21 Ağustos 2017 16:15

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Valilik ziyaretine katılan bedensel engelli AK Bursa Milletvekili Bennur Karaburun\'un tekerlekli sandalyesiyle koruma polisleri tarafından merdivenlerden taşınarak giriş ve çıkışının sağlanmasının ardından, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde yer alan haberler üzerine yazılı  açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurum binasında engelli rampası bulunmaması yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın 19.08.2017 tarihinde ilimize teşriflerinde Valiliğimizi ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın programlarını takip etmek için ilimizde bulunan bedensel engelli Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Valiliğimize girişi sırasında, engelli rampalarının bulunduğu belirtilmesine rağmen kendi isteği ile vakit kaybı yaşamamak adına koruma polislerinden yardım istemiş ve polislerin yardımı ile Valiliğimize giriş ve çıkış sağlanmıştır. Söz konusu sosyal medya ve haberlerde çıkan ve Valiliğimizde engelli rampalarının olmadığı yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır\" denildi.

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