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Vali'den vatandaşlara çay servisi

Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi, ziyaret ettiği Demirköy ilçesinde bir araya geldiği vatandaşlara kendi elleriyle çay servisi yaptı

22 Şubat 2018 18:31

Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi, ziyaret ettiği Demirköy ilçesinde bir araya geldiği vatandaşlara kendi elleriyle çay servisi yaptı.
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Demirköy ilçesini ziyaret edip, Kaymakam Ahmet Mailoğlu\'ndan ilçe hakkında bilgi aldı. Vali Çiftçi daha sonra ilçesiye bağlı Balaban, Boztaş ve Hamdibey köylerine gitti. Muhtarlarla görüşüp, köylülerin sorunlarını dinleyen Çiftçi, kahvede ocağın başına geçerek doldurduğu çayları vatandaşlara servis etti. Vali Orhan Çiftçi daha sonra gittiği Boztaş köyünde, 1993 yılında Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen İlhami Uras\'ın ailesini ziyaret etti.

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