T24 LogoT24 Logo
Gündem

Validen komutana tam altın

Edirne Valisi Şahin: Bu güzel şehirde göreve başladığım ilk günlerde başarıyı ödüllendireceğimi söylemiştim

13 Kasım 2015 19:44

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile Jandarma Alay Komutanı Albay Kumuran Ersan’ı sınırı aşmak için gelen Suriyelilerin geri gönderilmesindeki başarılı çalışmaları nedeniyle tam altın ile ödüllendirdi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Vali Şahin, "Bu güzel şehirde göreve başladığım ilk günlerde başarıyı ödüllendireceğimi söylemiştim. Bu güne kadar da bu sözümü tuttuğuma inanıyorum. Edirne’nin bir sınır ili olmasına rağmen, Türkiye’nin en huzurlu illerinden bir olması, asayiş olaylarının düşük olması ve geçtiğimiz aylarda şehrimize gelen Suriyeli sığınmacılar konusunda 10 gün boyunca sabırla ve insanüstü bir gayretle çalışan Emniyet ve Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Tabi burada görev yapan tüm arkadaşlarımızı tek tek ödüllendirmemiz mümkün değil. Onların nezdinde Emniyet Müdürümüzü ve Jandarma Komutanımızı tebrik ediyorum" dedi.

Vali Şahin makamında asayiş toplantısından sonra Armağan Adnan Erdoğan ve Albay Kamuran Ersan’a birer tam altın ile başarı belgelerini verdi.

ETİKETLER

valikomutantam altınödülhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24