Validen komutana tam altın

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile Jandarma Alay Komutanı Albay Kumuran Ersan’ı sınırı aşmak için gelen Suriyelilerin geri gönderilmesindeki başarılı çalışmaları nedeniyle tam altın ile ödüllendirdi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Vali Şahin, "Bu güzel şehirde göreve başladığım ilk günlerde başarıyı ödüllendireceğimi söylemiştim. Bu güne kadar da bu sözümü tuttuğuma inanıyorum. Edirne’nin bir sınır ili olmasına rağmen, Türkiye’nin en huzurlu illerinden bir olması, asayiş olaylarının düşük olması ve geçtiğimiz aylarda şehrimize gelen Suriyeli sığınmacılar konusunda 10 gün boyunca sabırla ve insanüstü bir gayretle çalışan Emniyet ve Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Tabi burada görev yapan tüm arkadaşlarımızı tek tek ödüllendirmemiz mümkün değil. Onların nezdinde Emniyet Müdürümüzü ve Jandarma Komutanımızı tebrik ediyorum" dedi.

Vali Şahin makamında asayiş toplantısından sonra Armağan Adnan Erdoğan ve Albay Kamuran Ersan’a birer tam altın ile başarı belgelerini verdi.