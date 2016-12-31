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Spor

Valencia'da Prandelli dönemi kısa sürdü

Cesare Prandelli, Valencia ile 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi

31 Aralık 2016 11:57

La Liga takımlarından Valencia'da teknik direktör Cesare Prandelli görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ekim ayında Pako Ayestaran'ın yerine  göreve getirilen 59 yaşındaki İtalyan teknik adamla yolların ayrıldığı  bildirildi.
 
Valencia, Prandelli yönetiminde La Liga'da çıktığı 8 maçta sadece bir  galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
 
Kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma,  Roma ve Fiorentina'da görev yapan 59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya Milli  Takımı'nın başına geçti.
 
İtalya'yı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale taşıyan Prandelli,  2014'te Galatasaray ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, sergilenen kötü performans  üzerine 5 aylık çalışma döneminin ardından deneyimli teknik adamın görevine son  vermişti.

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