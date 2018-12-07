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Spor

VakıfBank yarı finalde

VakıfBank - Minas Tenis Clube: 3 - 0 İSTANBUL,(DHA) SALON: Olimpiyat Spor Merkezi HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland) VAKIFBANK: Cansu Özbay, Zhu Ting, Robinson, Sloetjes, Rasic, ZehraGüneş (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Kübr

07 Aralık 2018 17:22

VakıfBank - Minas Tenis Clube: 3 - 0

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Olimpiyat Spor Merkezi
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland)
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Zhu Ting, Robinson, Sloetjes, Rasic, ZehraGüneş (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Kübra Çalışkan, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay,Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu)
MINAS TENIS CLUBE: Leao, Marques, De Souza, Gattaz, Carneiro, Braga Guimaraes (Costa, Conceiçao, De Oliveira, Cattani, Nicolosi)
SETLER: 25-23, 30-28, 25-18
SÜRE: 88 dakika (27, 35, 26)

Voleybol Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda yarı finali garantileyen VakıfBank, A Grubu\'ndaki üçüncü maçında Brezilya temsilcisi Minas\'ı 3-0 yenerek, grubu lider tamamladı. Türk temsilcisi, yarı finalde yarın B Grubu\'nu ikinci bitiren bir diğer Brezilya ekibi Praia ile mücadele edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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