VakıfBank yarı finalde

VakıfBank - Minas Tenis Clube: 3 - 0



İSTANBUL,(DHA)

SALON: Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Zhu Ting, Robinson, Sloetjes, Rasic, ZehraGüneş (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Kübra Çalışkan, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay,Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu)

MINAS TENIS CLUBE: Leao, Marques, De Souza, Gattaz, Carneiro, Braga Guimaraes (Costa, Conceiçao, De Oliveira, Cattani, Nicolosi)

SETLER: 25-23, 30-28, 25-18

SÜRE: 88 dakika (27, 35, 26)

Voleybol Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda yarı finali garantileyen VakıfBank, A Grubu\'ndaki üçüncü maçında Brezilya temsilcisi Minas\'ı 3-0 yenerek, grubu lider tamamladı. Türk temsilcisi, yarı finalde yarın B Grubu\'nu ikinci bitiren bir diğer Brezilya ekibi Praia ile mücadele edecek.

(FOTOĞRAFLI)