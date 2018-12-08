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Spor

VakıfBank üst üste ikinci kez finalde

VakıfBank - Praia Clube: 3-1 İSTANBUL,(DHA) SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Joo Hee Kang (Güney Kore) VAKIFBANK: Zhu, Slöetjes, Rasic, Robinson, Zehra, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Buket, Ebrar) PRAIA CL

08 Aralık 2018 20:46

VakıfBank - Praia Clube: 3-1

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre
HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Joo Hee Kang (Güney Kore)
VAKIFBANK: Zhu, Slöetjes, Rasic, Robinson, Zehra, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Buket, Ebrar)
PRAIA CLUBE:  Fe Garay, Fawcett, Carol, Fabiana, Pavao, Lloyd, Suelen (L) (Ananda, Ellen Braga, Rosamaria)
SETLER: 25-21, 25-21, 22-25, 25-18
SÜRE: 2 saat 04 dakika (27\', 34\', 33\', 30\')

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası\'nın yarı finalinde Brezilya ekibi Praia Clube\'ü 3-1 mağlup ederek, son altı senede üçüncü kez finale yükseldi. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası\'nda oynadığı son 10 maçı da kazanan Sarı-siyahlılar, yarın TSİ 15:00\'teki finalde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube\'le üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmak için karşılaşacak.
Çin\'in Shaoxing kentinde yer alan Olympic Sports Centre\'da oynanan karşılaşmada Brezilya ekibini 25-21, 25-21, 22-25 ve 25-18\'lik setlerle 3-1 mağlup eden VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda üst üste 2\'nci kez, toplamda ise 3\'üncü kez finale yükseldi.

(FOTOĞRAFLI)

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