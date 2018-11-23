Vakıfbank - Stuttgart: 3-1

İSTANBUL,(DHA)

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Rusya), Eidar Zulfugarov (Azerbaycan)

VAKIFBANK: Zehra 8, Cansu 4, Zhu 20, Milena 6, Lonneke 23, Kelsey 16, Gizem (L), Melis, Ebrar, Buket

STUTTGART: Poll 4, Tapp 8, Rivers 14, Wilhite 9, McCage 7, Bugg, Koskelo (L), Sandor, Kastner 1, Van Daelen 6, Schaefer 1, Tomazela

SETLER: 25-13, 20-25, 25-19, 25-17

SÜRE: 98 dakika (22, 28, 25, 23)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu\'ndaki ilk maçında Stuttgart\'ı 25-13, 20-25, 25-19 ve 25-17\'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi\'ndeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran sarı-siyahlılar, gruptaki ikinci maçında 20 Aralık Perşembe günü TSİ 19.00\'da Bulgaristan\'da Maritza Plovdiv ile karşılaşacak.

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