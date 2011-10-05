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Yaşam

Vahide Gördüm kanser mi?

Tiyatro sanatçısı Vahide Gördüm'ün göğsündeki kistin kanser riski taşıması, doktorları endişelendirdi.

05 Ekim 2011 03:00

T24 - Tiyatro sanatçısı Vahide Gördüm'ün göğsündeki kistin kanser riski taşıması, doktorları endişelendirdi. Eşi Altan Gördüm, "Kemoterapi görebilir; bu yüzden Vahide, 'Adını Feriha Koydum' dizisine zorunlu ara verecek" dedi.


Ünlü oyuncu Vahide Gördüm'ün göğsünde kist belirlendi. Fulya Acıbadem Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerde kötü huylu olmasından şüphelenilen kistten parça alınarak biyopsiye gönderildi. Gördüm, sağlık gerekçesiyle rol aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisiyle, çekimleri süren 'Ayhan Hanım' filminden affını istedi.



"Sıkıntılı bir yol"


Ünlü oyuncunun eşi Altan Gördüm, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:


"Maalesef böyle bir şanssızlıkla karşılaştık, sıkıntılı bir yola girdik. Patoloji raporlarının temiz çıkmasını ümit ediyoruz. Kemoterapi tedavisi görme ihtimali yüksek olduğu için dizi ve sinema çalışmalarına ara verilecek. Vahide ile bu zor günleri aşacağız."


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