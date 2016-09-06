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Yaşam

Vahdet gazetesi kapandı

Gazetenin kurucusu Yener Dönmez, Deniz Baykal'a yönelik kaset tuzağıyla ilgili olarak tutuklanmıştı

06 Eylül 2016 22:07

Vahdet gazetesi, gazetenin kurucuları arasında yer alan Yener Dönmez’in Deniz Baykal ile ilgili kaset tuzağı soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, sessiz sedasız yayın hayatına son verdi.

Vahdet gazetesi yayın hayatına Aralık 2014’te başladı. Gazetenin kurucuları arasında Habervaktim sitesinin de kurucusu olan Yener Dönmez de yer aldı. Yener Dönmez’in Akit gazetesinin web sitesi Habervaktim’in başıda olduğu dönemde Deniz Baykal ile ilgili kaset görüntüleri ilk olarak burada yayınlanmıştı. Yener Dönmez’in yurt dışındaki iş adamı ağabeyi Menderes Dönmez’e ait Vahdet gazetesi 2015 Aralık ayında el değiştirmiş ve Yener Dönmez gazete yönetiminden ayrılmıştı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mehmet Şevket Eygi, Şefik Kocaman, Mehmet Doğan, Mustafa Özcan, Lütfü Şehsuvaroğlu gibi İslami ve milliyetçi camianın tanınan isimleri ile AKP milletvekili Selçuk Özdağ, Vahdet’in yazarları arasında bulunuyordu. 

Vahdet gazetesi son döneminde AKP hükümetine yönelik yer yer muhalif haberleriyle de dikkat çekiyordu. Bu haberler sonrasında gazetenin yazarlarından ve İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün yazıları kesilmişti.

 

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