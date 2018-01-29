Vagner Love, Beşiktaş'ta!

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: \"Beşiktaş\'a transfer oldu. Hayırlı olsun\"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Brezilyalı golcü Vagner Love\'ın Beşiktaş\'a transfer olduğunu açıkladı.

Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

\"Vagner Alanya\'ya geldiği zaman, \"tatile geldi\" dediler. Ama şimdi Beşiktaş\'a transfer oldu. Hayırlı olsun. Alnımız açık. Vagner\'in açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır. Bizde bir maaş alacağı vardı. Umarım O da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir.\"

ALANYA / DHA