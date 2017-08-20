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Spor

V1 Challenge'ta zafer Ümit Erdim'in

İZMİR, (DHA)- İZMİR Ülkü Park Pisti'nde organize edilen V1 Challenge 2

20 Ağustos 2017 21:11

İZMİR, (DHA)- İZMİR Ülkü Park Pisti\'nde organize edilen V1 Challenge 2. Ayak yarışları nefes kesen mücadeleye sahne olurken günün ikinci yarışında ünlü oyuncu Ümit Erdim, kürsünün ilk basamağına çıktı.
Rekabetçi formatıyla dikkat çeken V1 Challenge\'da İzmir\'deki sezonun ikinci ayağında 14 pilot start aldı. İki yarış üzerinden koşulan organizasyonda günün ilk yarışını Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) desteğiyle yarışan genç pilot Ali Türkkan kazandı. Yarışta geçen yılın şampiyonu Burak Çukurova ikinci, Çağlayan Çelik ise üçüncü oldu. Format gereği günün ilk yarışında ilk 12 sırayı elde eden araçların ters sıralanıp kalkış yaptığı günün ikinci yarışı ise nefes kesti. 
Yarışa beşinci sıradan başlayan Manifold Garage Pilotu Ümit Erdim, çok iyi start alarak yarışın ilk virajında birinciliği ele geçirdi. 12 turluk yarışı baştan sona lider götüren Ümit Erdim, V1 Challenge\'daki dördüncü sezonunda kariyerinin ilk birinciliğini elde etmenin sevincini yaşadı. Sezonun ilk ayağında yaşadığı kazayla gündem olan ünlü oyuncu, bu birincilikle 5 bin TL\'lik ödülün de sahibi oldu. Yarışı Ali Türkkan ikinci, Burak Çukurova ise üçüncü bitirdi. V1 Challenge heyecanı, İzmit Körfez Yarış Pisti\'nde 15 Ekim Pazar günü organize edilecek 3. ayak ile devam edecek.

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