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Spor

V1 Challenge'da favoriler kazandı

İZMİR, (DHA)- VOLKICAR yarış otomobilleri ile gerçekleştirilen V1 Challenge'ın 3'ncü ayağında ilk yarışı genç pilot Ali Türkkan birinci bitirirken, günün ikinci yarışını bir diğer favori Burak Çukurova kazandı

25 Eylül 2017 19:29

İZMİR, (DHA)- VOLKICAR yarış otomobilleri ile gerçekleştirilen V1 Challenge\'ın 3\'ncü ayağında ilk yarışı genç pilot Ali Türkkan birinci bitirirken, günün ikinci yarışını bir diğer favori Burak Çukurova kazandı. İzmir Ülkü Park\'ta organize edilen yarışlarda 16 pilot start aldı.
İlk yarışta liderliği hiç bırakmayan Ali Türkkan, rahat bir birincilik elde ederken Ersin Yücesan ikinci, Çağlayan Çelik üçüncü sırayı aldı. Günün ikinci yarışında ise henüz ilk turda Ali Türkkan ile Ümit Erdim yaşadıkları temas sonucu yarış dışı kaldı. Yarışı geçen yılın şampiyonu Burak Çukurova kazanırken, Murat Aksüt ikinci, Çağlayan Çelik üçüncü sırada finişi gördü. Genel klasmanda Ali Türkkan\'ın 116 puanla lider olduğu V1 Challenge\'da 4\'ncü ayak 15 Ekim Pazar günü Aydın\'da koşulacak.

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