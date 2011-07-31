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Spor

V1 Challenge heyecanı İstanbul’da !

Türkiye'de, motorsporları tarihinde çok farklı bir konuma sahip bir motorsporları...

31 Temmuz 2011 03:00



Batur Fatih İlhan 

baturf@gmail.com   

Türkiye'de, motorsporları tarihinde çok farklı bir konuma sahip bir motorsporları aktivitesi olan V1 Challenge’ın üçüncü yarışı 6 Ağustos’ta İstanbul Autodrom’da gerçekleştiriliyor. 



Volkan Işık tarafından tasarlanıp üretilen ve gerçek bir yarış otomobili olarak doğan VOLKICAR, Türkiye’de bir benzeri daha yapılmamış organizasyonlarla yoluna -vites küçültmeden- devam ediyor. V1 Challenge adlı yarış organizasyonu, başladığı ilk günden bu yana hem kuralları hem de şehir merkezlerinde yapılıyor olmasıyla Türkiye motorsporları tarihinde yepyeni bir sayfa açtı. 

Toplam yedi yarıştan oluşan V1 Challenge’ın üçüncü yarışı 6 Ağustos Cumartesi İstanbul Autodrom’da gerçekleşecek. Bursa pistinin kapatılması nedeniyle İstanbul Autodrom’a alınan organizasyon Cumartesi  15.00’de antrenman turları ile başlayacak ve 20.00’deki ödül töreni ile son bulacak. 

Heyecana; Lassa, Telia Sonera, ISS Catering Services’in co-sponsorluk yaptığı V1 Challenge’ta Vakkorama, CMS, Power FM ve Medline destek co-sponsoru olarak katkı yapıyor. Yurtiçi Kargo, Tefal, Team 47, KYK, Ece Türkiye A.Ş, Derimod, Kaşmir Halı, Polimeks İnşaat, Serencebey, Active Academy, TV8, Little Ceasers, Nescafe Xpress, Dedeman gibi sektörlerinin önde gelen şirketleri ise organizasyonun araç sponsoru....

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Katılım Başvurusu:

Meltem Öztürk
0212 641 20 40
eltemozturk@luce-hi.com


 

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