Uzungöl'de atlı jandarmalar göreve başladı

Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de atlı jandarma timi göreve başladı. Uzungöl'e gelen yerli ve yabancı turistler atlı jandarma timini karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı’ndan (JAKEM) Uzungöl’e gelen ‘Efsane’, ‘Ece’ ve ‘Tuna’ adlı 3 at ile 2 jandarma astsubay günün belli saatlerinde turizm merkezinde devriye geziyor.



Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gören atlı jandarma timi, jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan bölgelerde görev yapacak.



Vatandaşların ilgi odağı gelen atlı jandarma timi, göl etrafında dolaşarak güvenliği sağlıyor. Özellikle küçük çocukların ilgi gösterdiği atlı jandarma timi ile vatandaşlar bol bol fotoğraf çektiriyor.



