Uzungöl alüvyonlardan kurtuldu

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON’un Çaykara ilçesinde derelerin getirdiği alüvyonlarla dolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de başlatılan boşaltma çalışması tamamlandı. 150 bin metreküp dolayında alüvyon çıkarılan göl temizlenmiş oldu.

Çaykara\'ya 20 kilometre mesafedeki bin 250 metre yükseklikte yer alan ve doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi olan bin 625 hektar büyüklüğündeki Uzungöl Tabiat Parkı, son yıllarda başta Arap turistler olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Otel, pansiyon ve işyeri sayısının son yıllardaki artışına bağlı olarak yaşanan imar kirliği sorunuyla tartışılan ve kentsel dönüşüm projesiyle gündeme gelen Uzungöl\'ün derelerin getirdiği alüvyonlarla dolma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün tersip bentleriyle önlem aldığı gölde dolan alüvyonların temizlenmesi için çalışma başlatılmıştı. DSİ’nin koordinesinde derinliği 4 metreyi bulan gölde biriken alüvyonlar pompalar yardımıyla çekildi. 5 milyon 735 bin lira harcanarak yaklaşık 150 bin metreküp dere malzemesi çıkarılan göl biriken alüvyonlardan tamamen temizlenerek çalışma tamamlandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULANACAK

Öte yandan imar kirliliğiyle gündeme gelen Uzungöl\'de kentsel dönüşüm projesi uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada, \'\'Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah\'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder\'i kirlettik, rezil ettik. Ayder\'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl\'de yapmamız lazım\'\' diye konuşmuştu.

Ülke turizmine büyük katkı sağlayan tabiat parkındaki yoğunluk nedeniyle Trabzon’da, Uzungöl benzeri 3 yapay gölün yer alacağı yeni tabiat parklarının oluşturulması için çalışma başlatıldı.

UZUNGÖL

Çaykara İlçesi\'ne 20 kilometre mesafedeki bin 250 metre yükseklikte yer alan doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı \'tabiat harikası\' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl\'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları\'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.



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