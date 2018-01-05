Uzman doktor evinde ölü bulundu

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde, iç hastalıkları uzmanı doktor Miray Soydanser (47), evinde ölü bulundu. Uzman doktorun daha önce böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alınıp, tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynarca Orta Mahalle Yıldız Sokak\'ta oturan, Kaynarca Devlet Hastanesi\'nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Miray Soydanser\'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelendi. Sabah eve gelen annesi, Miray Soydanser\'i yerde görünce yardım istedi. Eve gelen 112 Acil ekibi, Miray Soydanser\'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Miray Soydanser\'in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi\'ne götürüldü.

Uzman doktorun daha önce böbrek rahatsızlığı nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yoğun bakıma alındığı ve tedavi sonrası hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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