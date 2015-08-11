Üçüncü yardım paketi için anlaşmaya varılan Yunanistan'da, Syriza içindeki çatlak derinleşiyor

Yunanistan hükümeti yaklaşık bir haftadır uluslarararası kreditörler ile bir sonraki yardım paketi konusunda anlaşmaya vardı. Yunanistan Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkilinin, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada 'bazı ufak ayrıntıların konuşulduğunu' belirtti. Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos ise Atina'da Avrupalı yetkililer ve IMF arasında yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından "iki veya üç ufak meselenin çözümünün beklendiğini" ifade edildi.

Yunanistan'ın avro bölgesinde kalabilmesi ve iflasın engellenmesi için yaklaşık 86 milyar avroya, Avrupa Merkez Bankası'na olan borcunu kapatması için de 20 Ağustos'a kadar en az 3 milyar avroya ihtiyacı var.

Bakanlık yetkilisi, yeni "bağımsız özelleştirme fonu"nun yapısı üzerinde de anlaşıldığını kaydetti.

Yunan yetkililer, anlaşmanın Çarşamba veya Perşembe günü parlamantonun onayından geçmesini beklediklerini söyledi.

Uluslararası alacaklılar, kurtarma paketi için yeni tasarruf önlemlerinin kabul edilmesini şartını koşmuştu.

Sol kanattan bölünme tehdidi

Ancak Başbakan Aleksis Çipras, kendi partisinin tabanında giderek büyüyen bir isyanla karşı karşıya. İktidar partisi Syriza’da radikal sol kanadın lideri sayılan ve bakanlar kurulunda yapılan revizyonda koltuğunu kaybeden eski Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis, iktidardakileri yeni bir parti kurmakla tehdit ediyor. "Avgi" adlı sol görüşlü gazeteye verdiği röportajda Lafazanis, seçim vaatlerinin aksine yeni bir tasarruf paketini daha kabul ederse Syriza hükümetinin geleceğinin olmadığı yönünde uyarıyor. Eski bakan kendisiyle yapılan röportajda ayrıca bir "Euro diktatörlüğü"nden bahsediyor ve Yunanistan’ın kontrollü bir biçimde Euro Bölgesi’nden çıkması halinde parlak bir gelecek vaadinde bulunuyor. Bu açıklamanın üzerine Syriza’nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Dimitris Papadimoulis Twitter hesabından "Yeni bir parti kurulması için anlaşılan ok yaydan çıktı" şeklinde bir yorumda bulundu.

Başbakan Çipras’a yakın isimlerden Devlet Bakanı Nikos Pappas da karşı atakta bulundu. Pappas, liberal ekonomik çevrelere yakın Real News adlı gazeteye verdiği demeçte kimseye "parti içinde kendi partisini kurma" izni verilmeyeceği yönünde uyardı. Pazartesi günü ise radikal sol kanat bir adım daha öteye gitti. Syriza milletvekili Stathis Leoutsakos bir televizyon mülakatında hükümetin alacaklılarla yürüttüğü müzakereye son vermesi gerektiğini, ülkenin bağımsız bir para politikasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Atinalı düşünce kuruluşu ELIAMEP’in başkanı ve siyaset bilimi uzmanı Thanos Dokos, emin olduğu bir noktaya şu sözlerle dikkat çekiyor: "Sol partinin bölünmesi sadece bir zaman meselesi idi. Yine de bunun bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. Ama bu bölünmesin Başbakan Tsipras üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olacağını tahmin ediyorum." Dokos’a göre bu durumda Çipras, kamuoyu anketlerinde elde ettiği iyi notları kullanıp etkin bir hükümet için çoğunluğu elde temek üzere yeniden seçimlere gidebilir.

Yunan-Fransız yakınlaşması

Yeni yardım paketi müzakereleri Yunanistan ve Fransa’yı açık bir biçimde yakınlaştırdı. Geçen hafta açılışı yapılan Yeni Süveyş Kanalı kapsamındaki kutlamalarda Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande arasında samimi bir buluşma gerçekleşti. Yunan medyasında yer alan haberlere göre bu buluşmada Hollande, Atina’nın 20 Ağustos’a kadar yeni yardım paketinin tamamlanması isteğini desteklediğinin ve Almanya’nın bu yöndeki olası endişelerini gidereceğinin sinyallerini verdi.

Buna karşın Yunan medyasında Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble’ye yönelik olumsuz haberler yoğunlukta: Birçok gazetede Belin’den gelmesi mümkün engelleme çabalarından bahsediliyor. Schäuble’nin acil durumda Yunanistan için bir ara dönem finansmanı organize etme önerisi bile üçüncü yardım paketine dair müzakerelerin rafa kaldırıması olarak değerlendiriliyor. Oysa Schäuble’nin bu önerisinde yalnız olduğu söylenemez. Zira Syrizalı politikacı ve Yunan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Aleksis Mitropoulos da bir televizyon kanalının kendisiyle yaptığı söyleşide, iktidardaki sol partinin seçim vaadini yerine getirebilmek adına "zaman ve güç" toplayabilmesi için en iyi çözümün Yunanistan’a bir ara dönem finansmanı sağlanması olacağını kaydetti.