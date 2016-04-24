Uzaydan Londra Maratonu'na katıldı

İngiliz astronot Tim Peake Londra Maratonu'na uzaydan katılıyor. Pazar günü Londra'da düzenlenen maratona Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki koşubandı üzerinde katılan 44 yaşındaki astronot, koşu sırasında yer çekimine karşı koyabilmek için de elastik bantlarla sabitleniyor.

Peake'in Dünya'dan yaklaşık 400 km yükseklikteki performansı Köln'deki Avrupa Astronot Merkezi'nden canlı olarak izleniyor.

İngiliz astronot 42 kilometre 195 metrelik 4 saat 24 dakikanın altında tamamlarsa yeni bir dünya rekorunun da sahibi olacak. Bu alandaki rekor ABD'li astronot Sunita Williams'a ait. Williams 2007'de Boston Maratonu'nu koşmuştu.