Uzayda yılbaşı kutlaması



Yeryüzünden 400 kilometre kadar yükseklikte seyreden Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dünyanın çevresinde dönüyor. İstasyonda görev yapan astronotlar 24 saat içinde güneşin doğumunu ve batımını 15 kere görüyor. Bu, yeni yılın uzayda 15 kere kutlanmasını gerektirse de gelenekler uyarınca başka bir kurala uyuluyor.

Alkol yasak, mönü zengin

Rusya Uzaycılık Kurumu Roskosmos'un merkezinin bulunduğu Korolyov, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Houston merkezi ve Greenwich saat dilimine göre saatler gece yarısını gösterdiğinde yeni yıl kutlanıyor. Kutlama sayısı 15 yerine 3'e indiriliyor. Bir Ruskosmos yetkilisi, ISS'te bu yılbaşında da aynı kurala uyulduğunu açıkladı. Alkolün yasak olduğu kutlamada meyve suları ve zengin bir mönü yer aldı.

ISS'te halen Amerikalı astronotlar Tim Kopra ve Scott Kelly ile Rus kozmonotlar Yuri Malençenko, Sergey Volkov ve Mihail Kornienko görev yapıyor. İngiltere'nin ISS'te görev yapan ilk astronotu, 43 yaşındaki Timothy Peake de mürettebat arasında bulunuyor.

'Merhaba, orası Dünya gezegeni mi?'

Tim Peake, eşinin Noel'ini kutlamak için eve telefon etti. Peake, telefona çıkan kadını "Merhaba orası Dünya gezegeni mi?“ sözleriyle selamladı. Yanlış numarayı çevirdiğini fark eden İngiliz astronot, "Telefon şakası değil sadece yanlış numara" diyerek durumu açıklamaya çalıştı.

Tim Peake, Twitter hesabında, "Yanlışlıkla aradığım kadından özür dilemek istyorum. Bu bir telefon şakası değildi" sözleriyle kadından özür diledi. İletisi binlerce kullanıcı tarafından retweet edildi.