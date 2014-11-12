Uzayda tarihi iniş

2 Mart 2004 tarihinde fırlatılan Rosetta adlı uzay aracı, 10 yıllık bir yolculuğun ardından 6 Ağustos'ta hedefi Çuryumov Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızına ulaşmıştı.

Dünya'dan fırlatıldıktan sonra 6 milyar kilometreden fazla yol kat eden Rosetta, ağustos ayından bu yana kuyruklu yıldızın yörüngesinde dolaşıp iniş için uygun yer arıyordu. Kuyruklu yıldızın yüzeyine araçta bulunan Philae adlı robot indirilecek. Aylarca aranan iniş noktasına Agilkia adı verildi.

Kuyruklu yıldız 'zıpkınlanacak'

Uzmanlar araca ve iniş noktasına isim verirken antik döneme göndermeler yaptı. Araç, Rosetta ya da Rosette olarak anılan taşa atıfla adlandırıldı. Mısır hiyeroglif yazısı, yüzyıllar boyunca unutulmuş "ölü" bir dildi. 1799'da Rosetta Taşı bulununca hiyeroglif yazısının şifresi çözülmüştü. Philae ve Agilkia, Nil nehri üzerinde bulunan ve antik döneme ait uygarlıkların aydınlatılması açısından önem taşıyan iki adanın adı.

Philae'nın, kuyruklu yıldıza bir iniş yapmaktan ziyade eklemlenmesi söz konusu. Zira yarıçapı 3 ila 5 kilometre arasında olan gök cisminin hemen hemen hiç çekim gücü bulunmuyor. O nedenle Philae'nin gök cismine bir zıpkınla eklemlenmesi gerekiyor. Zıpkın fırlatıldıktan sonra robotu kuyruklu yıldızın yüzeyine çekecek.

Hayatın oluşumuna ilişkin ipuçları aranıyor

Philae'nin inişten sonra SD2 adlı sondasıyla zeminden örnekler alması ve beraberinde getirdiği üç laboratuar cihazıyla deneyler yapması bekleniyor. Spektrometre yardımıyla incelenen maddelerin türleri belirlenecek, kuyruklu yıldızda bulunan moleküllerin yapısı aydınlığa kavuşacak. Aminoasit gibi organik maddelerin bulunması halinde, veriler Dünya'da hayatın oluşumuna dair önemli ipuçları sunacak.

Güneş Sistemi'nin buzdolapları olarak görülen kuyruklu yıldızların 4 milyar 600 milyon yıl önce oluşmuş maddeyi hâlâ sakladıkları biliniyor. Öte yandan bilim insanları Dünya'ya suyun kuyruklu yıldızlardan gelip gelmediğini de anlamaya çalışacak. Rosetta ve Philae üzerindeki kameralarla kuyruklu yıldızın yüzey haritası da çıkartılacak. Böylece Çuryumov-Gerasimenko/67P haritalandırılmış ilk kuyruklu yıldız olacak.

Rosetta operasyonu, Avrupa Uzay Ajansı'nın Darmstadt'taki kontrol merkezinden yürütülüyor.