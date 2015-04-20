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Yaşam
Deutsche Welle

Uzayda kahve keyfi

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden Falcon 9 füzesiyle fırlatılan uzay aracı Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendi. Malzeme nakliyle bir ilke de imza atıldı.

20 Nisan 2015 15:56


Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yolculuğu üç gün sürdü. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), aracın istasyona başarıyla kenetlendiğini duyurdu.

ISS'ye 6'ncı seferini yapan Dragon yaklaşık iki ton ağırlığında erzak ve malzeme ulaştırdı. İstasyona yollanan malzeme arasında bir espresso makinesi de bulunuyor.

"ISSpresso" adını taşıyan makine, alanında uzman İtalyan şirketleri Lavazza ve Argotec tarafından uzay yolculuklarına özel geliştirildi. Espresso makinası 20 kilo ağırlığında.

İstasyonda görev yapan mürettebat arasında halen İtalyan astronot Samantha Cristoforetti de bulunuyor.

Yörüngede espresso keyfi

Makineyi geliştiren şirketler, "Cristoforetti'nin Dünya yöründesinde espresso keyfi yaparak tarihe geçen ilk İtalyan astronot olacağını" açıklamıştı.

5 hafta sonra ISS'den ayrılacak Dragon, beraberinde bin 400 kilo çöp ve bilimsel deneyle Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak.

Bu yıl içinde ISS'ye toplam 12 kargo seferi düzenlenmesi öngörülüyor. Orbital Sciences isimli şirket tarafından geliştirilen bir başka mürettebatsız kargo uzay aracı olan Cygnus, ekim ayı sonunda fırlatıldıktan kısa süre sonra infilak etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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