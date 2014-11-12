Uzayda bir düş gerçek oldu



2 Mart 2004 tarihinde fırlatılan Rosetta adlı uzay aracı, 10 yıllık bir yolculuğun ardından 6 Ağustos'ta hedefi Çuryumov Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızına ulaşmıştı.

Dünya'dan fırlatıldıktan sonra 500 milyon kilometreden fazla yol kat eden Rosetta, ağustos ayından bu yana kuyruklu yıldızın yörüngesinde dolaşıp iniş için uygun yer arıyordu. Sonunda iniş gerçekleşti ve araçta bulunan buzdolabı büyüklüğündeki Philae adlı robot kuyruklu yıldızın yüzeyine indirildi.

“Ay'a iniş gibi”

Avrupa Uzay Ajansı'nın Darmstadt'taki Uydu Kontrol Merkezi'nde bayram havası esiyor. Pek çok bilim insanı, Philae'nin kuyruklu yıldıza inişini, 1969'daki Ay'a iniş ile karşılaştırıyor. Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Jean-Jacques Dordain, bunu insan medeniyeti için büyük bir adım olarak nitelendirerek, “İddialı misyonumuz Rosetta tarih kitaplarındaki yerini almıştır. Rosetta ile Dünya gezegeninin kökenine giden kapıyı açıyoruz” diye konuştu.

Proje kapsamında yapılacak analizlerle, kuyruklu yıldızın kendisi ve yaklaşık 4,6 milyar yıl önceki güneş sisteminin başlangıcı ile ilgili daha fazla bilgi edinilmesi amaçlanıyor. Araştırmacılar ayrıca aminoasitler gibi organik moleküllerin bulunması durumunda yaşamın başlangıcı ile ilgili bulgulara ulaşmayı da umuyor.

Uzaya antik dönem damgası

Uzmanlar araca ve iniş noktasına isim verirken antik döneme göndermeler yaptı. Araç, Rosetta ya da Rosette olarak anılan taşa atıfla adlandırıldı. Mısır hiyeroglif yazısı, yüzyıllar boyunca unutulmuş "ölü" bir dildi. 1799'da Rosetta Taşı bulununca hiyeroglif yazısının şifresi çözülmüştü. Philae ve Agilkia, Nil nehri üzerinde bulunan ve antik döneme ait uygarlıkların aydınlatılması açısından önem taşıyan iki adanın adı.