T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Uzayda bir düş gerçek oldu

İnsanlığın uzay serüveninde önemli bir dönemeç aşıldı. İnsan yapımı bir araç ilk kez bir kuyruklu yıldıza başarıyla iniş yaptı.

12 Kasım 2014 21:55


2 Mart 2004 tarihinde fırlatılan Rosetta adlı uzay aracı, 10 yıllık bir yolculuğun ardından 6 Ağustos'ta hedefi Çuryumov Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızına ulaşmıştı.

Dünya'dan fırlatıldıktan sonra 500 milyon kilometreden fazla yol kat eden Rosetta, ağustos ayından bu yana kuyruklu yıldızın yörüngesinde dolaşıp iniş için uygun yer arıyordu. Sonunda iniş gerçekleşti ve araçta bulunan buzdolabı büyüklüğündeki Philae adlı robot kuyruklu yıldızın yüzeyine indirildi.

“Ay'a iniş gibi”

Avrupa Uzay Ajansı'nın Darmstadt'taki Uydu Kontrol Merkezi'nde bayram havası esiyor. Pek çok bilim insanı, Philae'nin kuyruklu yıldıza inişini, 1969'daki Ay'a iniş ile karşılaştırıyor. Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Jean-Jacques Dordain, bunu insan medeniyeti için büyük bir adım olarak nitelendirerek, “İddialı misyonumuz Rosetta tarih kitaplarındaki yerini almıştır. Rosetta ile Dünya gezegeninin kökenine giden kapıyı açıyoruz” diye konuştu.

Proje kapsamında yapılacak analizlerle, kuyruklu yıldızın kendisi ve yaklaşık 4,6 milyar yıl önceki güneş sisteminin başlangıcı ile ilgili daha fazla bilgi edinilmesi amaçlanıyor. Araştırmacılar ayrıca aminoasitler gibi organik moleküllerin bulunması durumunda yaşamın başlangıcı ile ilgili bulgulara ulaşmayı da umuyor.

Uzaya antik dönem damgası

Uzmanlar araca ve iniş noktasına isim verirken antik döneme göndermeler yaptı. Araç, Rosetta ya da Rosette olarak anılan taşa atıfla adlandırıldı. Mısır hiyeroglif yazısı, yüzyıllar boyunca unutulmuş "ölü" bir dildi. 1799'da Rosetta Taşı bulununca hiyeroglif yazısının şifresi çözülmüştü. Philae ve Agilkia, Nil nehri üzerinde bulunan ve antik döneme ait uygarlıkların aydınlatılması açısından önem taşıyan iki adanın adı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MartRosettaAğustosGerasimenko/67PPhilaeAvrupaUzay Ajansı Darmstadt Uydu Kontrol MerkeziUzay Ajansı Genel Direktörü Jean-Jacques DordainDünyaRosetteRosetta TaşıAgilkia NilDeutsche Welle Türkçe AFPdpa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24