Uzayda 100 gün



Bir jeofizikçi ve yanardağ uzmanı olan Alexander Gerst, yeryüzünün içini oldukça iyi tanıyor ve 28 Mayıs'tan beri yukarıdan da inceleme ve tanıma imkânı buluyor. Yaklaşık 400 kilometre yükseklikten doğa olaylarını düzenli olarak fotoğraflıyor.

Bacak ve kalça kasları yerçekimsiz ortamda hızlı bir biçimde kendini bıraktığından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) tüm mürettabat için zorunlu bir günlük spor programı mevcut. Bu spor programı çerçevesinde Gerst, yeryüzündeki araştırmacılara insan vücudu hakkında çok daha fazla veri sunacak tıbbi deneyler de yapıyor.

160 deney

Alexander Gerst, evrendeki yolculuğunda düzenli olarak kendi kanını almak zorunda. Alınan kanı, bir laboratuvarda değerlendirilmek üzere küçük uzay aracı vasıtasıyla yeryüzüne gönderen Gerst, ''Bilim uğruna kendimi kurban ediyorum'' diyerek bu konuda şaka yapmayı da ihmal etmiyor.

Evrenin birçok bölgesinde henüz hayat keşfedilmedi. Gerst, görevi sırasında bu durumun değişmesine katkıda bulunmak istiyor. Bu nedenle, yolculuğunun başlamasından önce 160 deney hazırladı. Bunlardan 25'i, aralarında Köln'deki Spor Yüksekokulu ve Berlin Charité Hastanesi'nin de bulunduğu Alman kurumlarıyla birlikte gerçekleştiriliyor.

ISS'teki sıkı zaman planlamasına rağmen Alexander Gerst uydu yayını üzerinden Dünya Kupası'nı da takip etmeyi ihmal etmedi. Gururla yeni Alman milli takımı formasını giyerek dünya şampiyonluğu ve dördüncü yıldızı yerçekimsiz ortamda kutladı. Kutlama fotoğrafını da internete koyarak Almanya'nın milli onbirinin zaferini ufukların ötesine taşımış oldu.

Bu gibi resimlerle Gerst, bize yalnızca ISS'te edindiği olağanüstü deneyimleri göstermiyor. Gezegenimizin ne kadar eşsiz ve güzel olduğu hakkındaki bilincimizi arttırmak ve gezegenimizi tehdit eden olgu ve problemler hakkında bizi duyarlı hale getirmek istiyor. Bu yüzden mürettebatın görevleri boyunca ortaya koydukları eğitici çalışma özel bir önem taşıyor.

Pazarları temizlik günü

Ayrıca, elçilik görevinin mümkün olduğunca hakkını vermek isteyen Gerst, yeryüzündekileri evrendeki çalışmaları hakkında daha fazla bilgilendirmek için özel vakit ayırıyor. Bu amaçla, geçtiğimiz aylarda uydu yoluyla iki okula bağlandı ve öğrencilerle söyleşiler yaptı. Bunun yanı sıra ISS'teki hayatı ve çalışmaları göstermek amacıyla düzenli olarak kısa videolar gönderiyor.

Bilimsel deneylerin yanı sıra, uzay istasyonunun bakımı da plan dahilinde. Bu bağlamda herkesin bir görevi var. Alexander Gerst, gemide su arıtma sisteminin ve spor aletlerinin bakımının yanı sıra kalacak yerlerin ekipmanı işlerinden sorumlu. Ayrıca, ISS'in her pazar günü hep beraber temizlenmesi gerekiyor.

Alexander Gerst, gezegenimizin başka bir görüş açısından bakıldığında ne kadar güzel olduğunu hemen hemen her gün Twitter üzerinden gözler önüne seriyor. Örneğin, bu görsel şölende Sahra Çölü Kıyıları ya da diğer nefes kesici doğa harikalarının fotoğrafları yer alıyor.

Grönland üzerindeki kutup ışıklarının alacalı renkleri de bunlardan biri. ISS'te Alexander Gerst'in yaklaşık 3 ayı kaldı. Bu süre, dünya gezegeninin etrafını birçok defa daha dolaşmak ve doğasını anlayabilmeyi öğrenmek için yeterli bir zaman.