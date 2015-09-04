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Yaşam
Deutsche Welle

Uzaya kısrak sütü götürdü

3 kişilik yeni ekibi taşıyan uzay aracı Soyuz, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla kenetlendi. Uzaya çıkan Kazak astronot Aydın Aimbetov bir ilke imza attı.

04 Eylül 2015 20:41


Uzay aracı "Soyuz TMA-18M", ISS'e Rus kozmonot Sergey Volkov, Danimarkalı astronot Andreas Mogensen ve Kazak astronot Aydın Aimbetov'u ulaştırdı. Kazakistan'ın Baykonur uzay üssünden fırlatılan araç, yaklaşık 48 saatlik bir yolculuğun ardından ISS'e kenetlendi.

Uzay istasyonu 'kalabalıklaştı'

Yeryüzünden 400 kilometre kadar yükseklikte seyreden ISS'te görev yapan ekip böylece 9 kişiye ulaştı. ISS'te ABD'li astronot Scott Kelly, Kjell Lindgren ile Rus kozmonatlar Gennady Padalka, Oleg Kononenko, Mihail Kornienko Japon astronot Kimiya Yui görev yapıyordu.

Uzaya lego ve kısrak sütü gitti

Danimarka'nın uzaya çıkan ilk astronotu Mogensen ve Kazak Aimbetov'un ISS'teki ikameti kısa süreli olacak. Astronotlar 12 Eylül'de dünyaya dönecekler.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mogensen'in fırtınalarla ilgili araştırma yapacağını açıkladı. Mogensen, Danimarka merkezli Lego şirketinin uzay seyahati için özel olarak geliştirdiği bazı plastik figürleri de yanına aldı. Parçalar daha sonra çocuklara hediye edilecek. Kazak astronot Aydın Aimbetov ise beraberinde kısrak sütü götürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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