Uzay serüveninde bir ilk



ABD'li SpaceX şirketi tarafından geliştirilen "Falcon 9" taşıyıcı roketi Florida'daki Cape Canaveral üssünden dün yerel saatle 20:29'da fırlatıldı.

Yeryüzünden yaklaşık 200 kilometre irtifaya çıkan "Falcon 9", yörüngeye 11 uydu yerleştirdi. Daha sonra dönüş yoluna çıkan araç, üsse dikey iniş yaptı. İnsansız roketin kalkıştan üsse dönüşü toplam 11 dakika sürdü.

Aralarında ebay ve Tesla'nın da bulunduğu birçok şirketi kuran SpaceX Başkanı Elon Musk, sevincini "Hâlâ inanamıyorum. Tarihi bir anı yaşıyoruz“ sözleriyle dile getirdi.

Taşıyıcı roketler yeniden kullanılabilecek

SpaceX, maliyeti yüksek roketleri yeniden kullanılabilir hale getirme hedefinde böylece önemli yol kat etmiş oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikmal seferi yapan bir „Falcon 9“ roketi, haziran ayı sonunda kalkıştan iki dakika sonra infilak ederek yok olmuştu.

SpaceX'in taşıyıcı roketi seferden sonra bir yüzer platforma indirme girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Araç ya havada infilak etmiş ya da denize düşmüştü.

NASA kutladı

NASA yönetimi SpaceX ekibini başarısından dolayı kutladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay mekiklerinin 2011 yılında emekliye ayrılmasının ardından ISS'e yapılacak ticari ikmal seferleri için Dragon kapsüllerini geliştiren SpaceX şirketi ile anlaşma imzalamıştı.

ISS'e yapılacak toplam 12 kargo seferi için SpaceX'e 1,6 milyar ödenecek.