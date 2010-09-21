-UYUŞTURUCULARA AMAN YOK ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okullar açılmadan önce uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 48 kişiden 14'ü tutuklandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği koordinasyonunda Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile il genelinde operasyonlar düzenlendi. Ekiplerin 10 gündür Altındağ ve Mamak ilçelerinde yoğunlaşan operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 17'si ''uyuşturucu kullanmak, satın almak'' suçlarından haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Yakalanan 31 kişi ise ''uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak'' suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Operasyonlarda 16 kilo kubar esrar, 748 beste halinde 258 gram eroin, 34 ecstacy hap, 210 kök Hint keneviri bitkisi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 230 lira, uyuşturucu madde tartılmasında kullanılan 2 hassas terazi, değişik çap ve markalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 48 fişek, 6 ruhsatsız av tüfeği ile ''kuru sıkı'' tabir edilen 4 gaz tabancası ele geçirildi.